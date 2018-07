Barcelona (SID) - Die deutsche Goldhoffnung Carolin Nytra hat im 100-m-Hürden-Finale der Leichtathletik-EM von Barcelona Bronze gewonnen. In 12,68 Sekunden, der zweitbesten Zeit ihrer Karriere, blieb er 25 Jahre alten Bremerin nur Platz drei. Gold ging in 12,63 überraschend an die Türkin Nevin Yanit, Silber an die frühere Hallen-Weltmeisterin Derval O'Rourke aus Irland (12,65).

Während Nytra die neunte EM-Medaille für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) gewann, belegte Nadine Hildebrand (Kornwestheim/Ludwigsburg) in 13,08 den letzten Platz.