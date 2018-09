London (SID) - Für Englands Fußball-Star David Beckham führt wohl kein Weg zurück zum AC Mailand: "Ich glaube nicht, dass er nochmal zu uns kommt. Er muss jetzt zunächst einmal seinen Achillessehnenriss auskurieren, und in seinem Alter ist es aus meiner Sicht schwer, zurückzukommen", sagte Mailands Manager Massimiliano Allegri am Rande eines Testspiels der Lombarden in London gegen den FC Arsenal (1:1).

Der 35 Jahre alte Beckham steht zwar beim US-Team Los Angeles Galaxy unter Vertrag, hatte aber in den beiden vergangenen Jahren nach Ende der Saison in Übersee auf Leihbasis in Mailand gespielt. Im Trikot der Italiener hatte Beckham im vergangenen Frühjahr auch die Verletzung erlitten, die seine Teilnahme an der zurückliegenden WM-Endrunde in Südafrika verhinderte.