Barcelona (SID) - Während Matthias de Zordo seine Freude in den Abendhimmel über Barcelona schrie, war sein Trainer Boris Henry für einen Moment sprachlos. Dass sein Schützling "ein Pfund drauf" hatte, war dem früheren WM- und EM-Dritten im Speerwurf nicht verborgen geblieben. Aber dass der 22-Jährige mit seinem Silber-Coup bei der EM den einstigen Erfolg seines Coachs sogar übertreffen würde, hätte dieser nicht zu träumen gewagt.

"Was soll ich sagen

"Was soll ich sagen? Er ist Vize-Europameister und hat weiter geworfen, als ich es je getan habe - ich bin fassungslos", sagte Henry und sah alle seine Erwartungen übertroffen: "Das Ziel war unter die ersten acht zu kommen. Aber was er da abgefeuert hat, war einfach unglaublich."

Persönliche Bestleistung im ersten Versuch

Schon im ersten Versuch hatte de Zordo mit 86,22m seine persönliche Bestleistung um 1,84m übertroffen. Nachdem Weltmeister und Olympiasieger Andreas Thorkildsen aus Norwegen kurz darauf mit zehn Zentimeter mehr gekontert hatte, legte der Saarbrücker noch eine "Schippe" drauf: 87,81m bedeuteten nochmals eine deutliche Steigerung, auch wenn Thorkildsen seinen Titel mit 88,37m am Ende erfolgreich verteidigte.

"Um diesen Erfolg zu realisieren, brauche ich wahrscheinlich ein paar Tage", sagte de Zordo, der sich vor dem Wettkampf nicht einmal in Topform gefühlt hatte: "Am Morgen hatte ich noch richtig schwere Beine, deshalb bin ich selbst völlig überrascht, dass es plötzlich so gut gelaufen ist. Das hätte ich nie erwartet."

Sein Potenzial hatte der Zeitsoldat bereits in den vergangenen Jahren angedeutet, als er im Junioren-Alter mit ersten großen Erfolgen auf sich aufmerksam machte. So wurde er 2007 sogar U20-Europameister. Bei den Männern brachte er es bis Barcelona nur auf den Titel des Militär-Weltmeisters 2009.