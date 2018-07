Köln (SID) - Nach dem glänzenden 4:0-Viertelfinalsieg gegen Argentinien geht der Traum vom ersten WM-Titel seit 20 Jahren für die deutsche Nationalelf und die Millionen Fans weiter. Im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst blickt Bundestrainer Joachim Löw zurück auf die überzeugende Teamleistung gegen die Südamerikaner und findet ausschließlich positive Worte.

Frage: "Joachim Löw, wie stolz sind Sie auf Ihre Mannschaft?"

Joachim Löw: "Ich bin schon länger stolz auf meine Mannschaft. Was sie an Willen abgerufen hat, war nicht nur internationales, sondern Champions-Niveau. Die Mannschaft war getrieben von einem unglaublichen Ehrgeiz. Wenn man gesehen hat, mit welcher Kraft und mit welchem Tempo sie Druck gemacht und die Tore herausgespielt hat, war das absolut klasse."

Frage: "Gab es überhaupt am Spiel Ihrer Mannschaft etwas auszusetzen?"

Löw: "Wenn man gegen so eine Weltklasse-Mannschaft 4:0 gewinnt und so dominant und so klasse auftritt, gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Natürlich sind wir zu Beginn der zweiten Hälfte etwas unter Druck geraten. Aber die ganze Mannschaft hat defensiv sehr stark agiert und ist unglaubliche Wege gegangen, auch unsere offensiven Spieler haben immer wieder ausgeholfen. Und wie wir die Argentinier dann mit Tempogegenstößen ausgehebelt haben, war enorm."

Frage: "Die argentinische Abwehr wurde schon vor dem Spiel kritisiert. Wie haben Sie ihre Leistung gesehen?"

Löw: "Sie sind sehr erfahren. Wir haben aber in den Spielen zuvor gesehen, dass die Argentinier von ihrer extrem guten Offensive leben. Nach hinten gehen diese Spieler ungern weite Wege. Ich habe vor dem Spiel meiner Mannschaft gesagt, dass wir jünger, schneller und ausdauernder sind. Ich habe gesagt, dass sie Probleme bekommen, wenn wir sie fordern. Uns ist es bei einigen Angriffen gelungen, ihre Abwehr zu entblößen."