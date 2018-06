Johannesburg (SID) - So groß, wie nach dem Halbfinal-Sieg gegen Uruguay (3:2) von allen Beteiligten behauptet, war der Glaube der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft an den ersten Einzug in ein WM-Endspiel seit 32 Jahren offenbar doch nicht. Denn die Elftal hat ihr Teamquartier in Johannesburg nicht bis zum großen Finale am 11. Juli gebucht - und musste sich kurzfristig am Mittwoch auf Hotelsuche begeben.

Nach der Rückkehr vom Duell in der Vorschlussrunde in Kapstadt konnte die siegreiche Truppe nur noch eine Nacht in ihrem Quartier im Hilton-Hotel in Sandton verbringen. Oranje hat dort einen Monat gewohnt. Der niederländische Verband KNVB gab an, bei der Buchung nicht damit gerechnet zu haben, dass das Team soweit kommen würde.

Letzte Übernachtung nach dem Halbfinale

Nur durch die Unterstützung durch den deutschen Hotelmanager Axel Hauser konnten die Stars aus den Niederlanden überhaupt noch eine letzte Nacht in ihrem bisherigen Hotel verbringen.

Schon am Mittwochnachmittag war der KNVB bei der Hotelsuche erfolgreich. Die Mannschaft zieht ins Sunnyside Park Hotel in Johannesburg um. Das Endspiel findet am Sonntag im Soccer-City-Stadion von Johannesburg statt.