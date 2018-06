Inhalt Seite 1 — Auch Beckenbauer mischt sich in Kapitänsfrage ein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Luxemburg (SID) - WM-Kapitän Philipp Lahm gegen Capitano Michael Ballack: Die überraschende Meuterei von Bayern Münchens Verteidiger Lahm sorgt im Umfeld der deutschen Nationalmannschaft weiter für Unruhe, nur Bayer Leverkusens Neuzugang Ballack lässt der Machtkampf offenbar kalt. "Ich will mich zu diesem Thema nicht äußern", sagte der 33-Jährige der luxemburgischen Tageszeitung l'essentiel. Für Ballack ist klar, dass er nach der WM in Südafrika weiter Kapitän der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bleibt.

WM-Spielführer Lahm hatte nach dem Einzug in das Halbfinale der WM eine nach Angaben von DFB-Teammanager Oliver Bierhoff völlig "unnötige" Diskussion über das Kapitänsamt vom Zaun gebrochen. "Die Rolle des Kapitäns macht mir sehr viel Spaß. Ich habe Freude daran. Wieso sollte ich das Amt dann freiwillig abgeben?", sagte Lahm in diversen Interviews und hatte zudem mit Blick auf eine Zukunft von Ballack in der Nationalelf gestichelt: "Platz ist immer da. Eine Mannschaft besteht ja nicht nur aus den ersten elf Spielern."

Bierhoff, Kahn und Beckenbauer kritisieren Lahm

Der 26 Jahre alte Münchner Verteidiger, der im vergangenen Jahr bereits unbedingt Bayern-Kapitän werden wollte, wurde für seinen Putschversuch allerdings vor allem von Bierhoff gerüffelt. "Der Zeitpunkt ist nicht so glücklich. In der wichtigsten Woche der WM müssen die sportlichen Dinge im Vordergrund stehen. Philipp Lahm ist der WM-Kapitän und Michael Ballack ist der Kapitän. Ich gehe davon aus, dass Michael nach seiner Rückkehr wieder Kapitän ist", sagte Bierhoff.

In die gleiche Kerbe schlug auch der frühere DFB-Spielführer und jetzige ZDF-Experte Oliver Kahn. "Ich halte die Äußerung von Philipp für mehr als fragwürdig", sagte auch ZDF-Experte Oliver Kahn: "Das hat Lahm doch gar nicht nötig, das entspricht auch nicht den Werten, die er für sich selbst reklamiert. Damit hätte man gut bis nach der WM warten können."

"Kaiser" Franz Beckenbauer schrieb in seiner Bild-Kolumne, der von Lahm angezettelte Machtkampf mit Ballack komme zur absoluten "Unzeit." Ohnehin sei es egal, ob Ballack die Binde trage, oder nicht. "Ob er Kapitän bleibt oder nicht, ist unwichtig. Große Spieler sind auch Persönlichkeiten, wenn sie kein Stück Stoff am Arm tragen. Große Spieler brauchen keine Binden", meinte Beckenbauer.

Sportchef Rudi Völler von Ballacks neuem Klub Leverkusen meinte: "Er ist noch immer der torgefährlichste Mittelfeldspieler der Welt. Er kann jedem Team helfen, auch Deutschland. Und es gibt keinen Grund, dass er als Kapitän aufhört."