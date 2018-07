Amsterdam (SID) - Mit einem großen Empfang wird Oranje nach der Rückkehr aus Südafrika in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam geehrt. Nach Angaben des Fußballverbandes KNVB findet die Ehrung auch statt, wenn die Mannschaft von Bondscoach Bert van Marwijk das Finale am 11. Juli in Johannesburg verlieren sollte.

Initiator der Meisterfeier ist die Stadt Amsterdam. Das Datum und das Festprogramm soll erst nach dem Endspiel festgelegt werden. Nach dem Gewinn der Europameisterschaft 1988 in Deutschland hatte die Elftal eine von Hunderttausenden von Menschen umjubelte Grachtenfahrt unternommen.