Frankfurt (SID) - Enttäuschung, aber auch viel Aufmunterung und Hoffnung auf eine goldene Zukunft: Ob die Experten Franz Beckenbauer, Oliver Kahn und Günter Netzer, oder DOSB-Präsident Thomas Bach - die Reaktionen nach dem WM-Halbfinal-Aus der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien fielen einstimmig aus. Das Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wurde für ihre Auftritte in Südafrika durchweg gelobt worden, und die Aussichten für die nächsten Jahre sind rosig.

"Für die deutsche Mannschaft gibt es keinen Grund traurig zu sein. Sie hat eine sehr starke Weltmeisterschaft mit teilweise begeisterndem Fußball gespielt. Von daher kann man mit dieser jungen Mannschaft voller Vertrauen in die Zukunft und auf die EM 2012 blicken", sagte Bach dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Frust-Essen: "Oktopus a la Paul"

In Bezug auf die Orakel-Krake Paule, die das Halbfinal-Aus prophezeit hatte, meinte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes: "Nach dem Spiel habe ich Oktopus a la Paul gegessen."

Wie Bach stellte auch Kahn die guten Zukunftsaussichten der Nationalmannschaft in den Vordergrund. "Wir brauchen in Deutschland nicht den Kopf hängen zu lassen. Wir haben eine Generation, die durchaus in der Lage ist, einen EM- oder WM-Titel zu erringen", schrieb der Ex-Nationaltorhüter und ZDF-Experte in seiner Kolumne beim Fachmagazin kicker.

Kahn setzt auf Ballack-Rückkehr

Entgegen vieler Meinungen hofft Kahn auf eine Fortsetzung der Karriere des derzeit verletzten Kapitäns Michael Ballack in der Nationalmannschaft: "Ein erfahrener Spieler wie Ballack kann - wenn er in Topform ist - in Zukunft noch wichtig sein."