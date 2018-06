Pretoria (SID) - Bundestrainer Joachim Löw bangt vor dem Spiel um Platz drei bei der WM in Südafrika am Samstag (20.30 Uhr/ARD und Sky live) gegen Uruguay um den Einsatz von Sami Khedira, Mesut Özil und Miroslav Klose. Während Khedira und Özil nach dem 0:1 im Halbfinale gegen Spanien über muskuläre Probleme klagten, hat Torjäger Klose Rückenschmerzen.

"Er ist nach einem Kopfball unglücklich auf die Wirbelsäule gefallen. Man muss sehen, inwieweit Miro zur Verfügung steht", sagte Assistenztrainer Hansi Flick am Donnerstag. Zudem zog sich Philipp Lahm gegen Spanien eine Prellung am Fuß zu. Der WM-Kapitän gab aber selbst Entwarnung für die Partie in Port Elizabeth: "Ich kann auf jeden Fall auflaufen."

Erster Einsatz für Aogo und Tasci

Flick kündigte für das kleine Finale gegen die Südamerikaner bereits einige Wechsel an. So dürfen sich wohl die bisherigen Reservisten Dennis Aogo und Serdar Tasci über ihren ersten WM-Einsatz freuen. Vielleicht erhält sogar Ersatzkeeper Tim Wiese eine Bewährungschance.

"Wir haben einige Probleme. Zudem überlegen wir, ob wir den ein oder anderen Spieler belohnen. Sie haben tolle Arbeit geleistet und es sich verdient, eine Chance zu bekommen. Da kann man etwas zurückgeben", sagte Flick und ergänzte: "Ich denke, dass uns neues, frisches Blut ganz gut tut."