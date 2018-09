Amsterdam (SID) - Der Fußballweltverband FIFA hat den Niederlanden 1000 zusätzliche Eintrittskarten für das WM-Finale gegen Spanien am Sonntag in Johannesburg zur Verfügung gestellt. Der niederländische Verband KNVB hatte allerdings auf mehr Karten gehofft.

17.000 Oranje-Fans hatten sich in eine Warteliste eingetragen. Die Extrakarten erhalten Mitglieder des offiziellen Oranje-Fanklubs. Am Sonntag wird in Soccer City wieder niederländische Prominenz auf der Tribüne sitzen. Ministerpräsident Jan-Peter Balkenende begleitet Kronprinz Willem-Alexander und Prinzessin Maxima.

Unterdessen schwärmt Oranje-Spieler Dirk Kuyt von Maxima. "Sie sagte: 'Ich fand euch alle großartig. Aber Dirk, du bist mein Engel.' Das ist doch etwas Besonderes, wenn die Frau unseres zukünftigen Königs so etwas zu einem sagt", sagte Kuyt in der Tageszeitung "Algemeen Dagblad".