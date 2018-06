Mailand (SID) - Schiedsrichter Roberto Rosetti hört auf. Der 42 Jahre alte FIFA-Referee aus Italien gab am Donnerstag seinen Rücktritt bekannt. "Die Enttäuschung über die WM hat meine Entscheidung nicht beeinflusst", sagte Rosetti in einem Statement. Der Referee, der das EM-Finale 2008 zwischen Deutschland und Spanien (0:1) 2008 in Wien gepfiffen hatte, hatte bei der WM in Südafrika im Achtelfinale zwischen Argentinien und Mexiko (3:1) für Aufsehen gesorgt.

Das 1:0 für Argentiniens durch Carlos Tevez wurde aus einer klaren Abseitsstellung erzielt. Rosetti wird zukünftig die Schiedsrichter-Ansetzungen in der italienischen Serie B vornehmen.