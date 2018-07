Inhalt Seite 1 — Vettel Dritter hinter Webber und Alonso Seite 2 Auf einer Seite lesen

Silverstone (SID) - Erst gab er seinem Freund Michael Schumacher Rückendeckung, dann untermauerte Sebastian Vettel mit Platz drei im freien Training seine Siegambitionen beim britischen Grand Prix in Silverstone (Sonntag, 14.00 Uhr MESZ/live bei RTL und Sky). Der Red-Bull-Pilot ließ am Freitag auf dem leicht umgebauten Traditionskurs lediglich seinem Teamkollegen Mark Webber und Ferrari-Pilot Fernando Alonso den Vortritt. Der Australier Webber, der fast vier Zehntelsekunden schneller war als Alonso und mehr als sechs Zehntel vor Vettel lag, zeigte eindrucksvoll, dass er seinen spektakulären Abflug zuletzt in Valencia gut verdaut hat.

"Es lief ganz gut, beide Autos waren recht zügig unterwegs", sagte Vettel, dem der neue Streckenteil recht gut gefällt: "Es ist gar nicht so langsam, wie es ausschaut, sondern doch recht flüssig. Gott sei Dank hat man die Kurven, die es bisher gab, größtenteils nicht verändert. Das ist gut. Es macht richtig Spaß, hier zu fahren."

Auf den Plätzen fünf und sieben der Tageswertung landeten die Silberpfeile von Nico Rosberg und Michael Schumacher, wobei dem Rekordweltmeister rund eine halbe Sekunde auf seinen Teamkollegen fehlte. "Ich glaube, dass wir das Potenzial des Autos ein bisschen mehr ausgeschöpft haben", sagte Schumacher.

Weltmeister Button nur auf Rang 13

Obwohl beide Silberpfeil-Piloten auf Augenhöhe mit dem hocheingeschätzen Lokalmatador und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton fuhren, der im McLaren-Mercedes Rang sechs belegte, war Mercedes-Sportchef Norbert Haug noch skeptisch. "Wir haben uns von Vormittag auf Nachmittag gesteigert", sagte er: "Aber leicht wird die Übung Silverstone sicher nicht." Hamiltons Landsmann und Teamkollege, Weltmeister Jenson Button, musste sich beim Heimspiel allerdings mit Rang 13 zufrieden geben.

Adrian Sutil belegte im Force-India-Mercedes Platz zehn, Williams-Pilot Nico Hülkenberg wurde noch vor Weltmeister Button Zwölfter. Deutsches Schlusslicht war Timo Glock im Virgin auf Rang 22. Vor dem 10. von 19 WM-Läufen am Sonntag liegt Hamilton in der Gesamtwertung mit 127 Punkten vor Button (121) und Vettel (115) an der Spitze. Rosberg (75) ist Siebter, Schumacher (34) Neunter.

Wirbel hatte es am Freitag um den Brasilianer Bruno Senna gegeben. Zunächst hatte es den Anschein, das Hinterbänkler-Team Hispania habe den Neffen des dreimaligen Weltmeisters Ayrton Senna überraschend ganz vor die Tür gesetzt. Später stellte der Rennstall klar, dass Senna nur in Silverstone Platz für den Japaner Sakon Yamamoto machen muss, die übrigen Rennen aber wieder fahren soll.