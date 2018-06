Durban (SID) - Während die spanischen Europameister am Mittwochabend mit dem Sieg gegen Deutschland erfolgreich das WM-Finale erreichten, haben Diebe im Mannschaftsquartier der Iberer in Durban Beute gemacht. Wie Donnerstagabend bekannt wurde, haben die Einbrecher aus dem Zimmer von Sergio Busquets dessen Brieftasche mit allen Papieren und Kreditkarten sowie 800 Euro in bar entwendet. Aus dem Zimmer von Pedro wurden 1000 Euro Bargeld gestohlen.