Berlin (SID) - Sie hat den 4:0-Triumph gegen Argentinien in Kapstadt live miterlebt und beim 0:1 gegen Spanien der deutschen Nationalmannschaft bis zum Ende die Daumen gedrückt: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich während der WM wieder als großer Fußball-Fan geoutet. Man habe in Südafrika die beste deutsche Mannschaft der letzten Jahre gesehen, sagte Merkel im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID). Die Kanzlerin gab sich zuversichtlich, dass die Löw-Elf am Samstag gegen Uruguay (20.30 Uhr/live ARD und Sky) das Spiel um Platz drei gewinnen wird.

SID: "Frau Bundeskanzlerin, Deutschland hat bei der WM das Endspiel verpasst, aber das Spiel um Platz drei erreicht. Was bedeutet das für unser Land?"

Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Erst einmal habe ich mich sehr darüber gefreut, dass dieses junge Team in die Runde der besten Vier gekommen ist, denn das haben ihm viele ja gar nicht zugetraut. Die Mannschaft hat in einer großartigen Weise alle Pessimisten widerlegt. Die Leistungen unserer Elf haben nicht nur die deutschen Fußballfans, sondern die Fans in aller Welt begeistert. Jetzt spielt unsere Nationalmannschaft um den hervorragenden dritten Platz - und dafür drücken ihr Millionen von Menschen die Daumen. Ich selbstverständlich auch."

SID: "Wie haben Sie selbst das Halbfinale erlebt, und wie bewerten Sie den Ausgang des Spiels?"

Merkel: "Ich habe natürlich mitgefiebert und auf einen Sieg der deutschen Mannschaft gehofft. Dass die Spanier gewonnen haben, geht aber in Ordnung, weil sie - wie ich fairerweise sagen muss - besser gespielt haben. In Südafrika haben wir die beste deutsche Nationalmannschaft der letzten Jahre gesehen. Die Mannschaft ist noch so jung, ihr gehört die Zukunft."

SID: "Was ist nach Ihrer Meinung nun für die deutsche Mannschaft im nächsten Spiel möglich und was würde ein Erfolg im Spiel um Platz drei bedeuten?"

Merkel: "Nach den zum Teil begeisternden Spielen der deutschen Elf bin ich sehr zuversichtlich, dass die Mannschaft am Samstag gewinnt. Der dritte Platz bei dieser WM wäre für das Team ein riesiger Erfolg. Die überzeugenden Leistungen der Mannschaft passen gut zu dem Jubiläum, das wir dieses Jahr feiern: In den 20 Jahren der Einheit haben wir in Deutschland eine Gemeinschaftsleistung geschafft, um die uns viele Staaten auf der Welt beneiden."