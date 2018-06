Pretoria (SID) - Die Zeichen auf eine Vertragsverlängerung mit Joachim Löw stehen gut, aber weißer Rauch ist aus dem WM-Quartier der deutschen Nationalmannschaft noch nicht aufgestiegen. Sowohl DFB-Präsident Theo Zwanziger als auch Generalsekretär Wolfgang Niersbach dementierten am Freitag eine Einigung mit dem 50-Jährigen über eine Vertragsverlängerung als Bundestrainer bis 2012. Bis zu einer Entscheidung werden noch einige Wochen ins Land gehen, Deadline ist der 30. Juli.

"Es gibt keine Verabredungen, die wir je getroffen hätten. Es bleibt dabei, dass wir uns nach der WM in Ruhe zusammensetzen und über alles sprechen. Joachim Löw weiß, dass wir gerne mit ihm verlängern möchten, und ich denke, dass die Chancen gut stehen", sagte Zwanziger dem Sport-Informations-Dienst (SID) einen Tag vor dem Spiel der DFB-Auswahl gegen Uruguay in Port Elisabeth um WM-Platz drei.

Boulevard berichtete von Einigung

Die Bild-Zeitung hatte berichtet, dass sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Löw grundsätzlich über einen neuen Zweijahresvertrag bis zur EM 2012 in Polen und der Ukraine einig seien. "Es gibt keinen neuen Stand der Dinge", sagte aber Niersbach dem SID, "wir sprechen nach der WM, aber es gibt noch keinen festen Zeitpunkt. Grundsätzlich ist es so, dass wir bis zu unserer Präsidiumssitzung am 30. Juli eine Entscheidung haben wollen." Niersbach wiederholte, dass es beim ersten Länderspiel der neuen Saison am 11. August gegen Dänemark in Kopenhagen keine Interimslösung auf der deutschen Bank geben wird.

Auch die Zukunft von Teammanager Oliver Bierhoff werde in den nächsten Wochen geklärt. Nach Bild-Informationen ist eine Vertragsverlängerung mit dem früheren DFB-Kapitän ebenfalls angedacht. Löw wird erst das Gespräch mit Bierhoff und seinem Trainerstab suchen, bevor er mit der DFB-Spitze verhandelt und seine Zukunft endgültig festlegt. "Erst nach der WM werde ich mich mit meiner Zukunft befassen", sagte er auch nach der 0:1-Niederlage im Halbfinale gegen Spanien.

Dass Löw, der am Freitag wegen eines grippalen Infektes das letzte Training der deutschen Mannschaft bei der WM in Südafrika verpasste, nicht abgeneigt ist, seinen Kontrakt zu verlängern, wurde in den vergangenen Tagen immer deutlicher. "Es macht Spaß, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Sie steht erst am Anfang ihrer Entwicklung und wird noch viel Erfolg haben, unabhängig davon, wer Bundestrainer ist", sagte Löw und unterstrich zudem, dass diese Mannschaft am Kap nicht nur wegen der sportlichen Leistung "Deutschland hervorragend repräsentiert hat".

Zwanziger will von Turnier zu Turnier denken