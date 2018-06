Inhalt Seite 1 — Krake Paul orakelt Deutschland auf Platz drei Seite 2 Auf einer Seite lesen

Oberhausen (SID) - Live-Übertragung im Fernsehen und 120 Beobachter aus aller Welt: Die Hysterie um Orakel-Krake Paul hat am Freitag ihren Höhepunkt erreicht. Und der octopus vulgaris, so die wissenschaftliche Bezeichnung für das Tier, erledigte seine letzten Tipps während einer WM mit der Routine eines Medienprofis. Um 11.12 Uhr stand für Paul nach reiflicher Überlegung Deutschland als Sieger des Spiels um Platz drei gegen Uruguay am Samstag in Port Elizabeth fest.

Eine gute dreiviertel Stunde später zögerte der tippende Tintenfisch in seinem Heim, dem Sealife-Aquarium in Oberhausen, dann keine Sekunde. Paul steuerte für seinen Endspieltipp direkt auf den Behälter mit der spanischen Fahne zu und verputzte die darin liegende Miesmuschel: Europameister Spanien wird mit einem Sieg gegen die Niederlande am Sonntag in Johannesburg also auch erstmals Weltmeister.

"Wir haben uns schon Gedanken gemacht, ob er auch den zweiten Tipp innerhalb so kurzer Zeit schafft. Eigentlich frisst Paul drei Muscheln am Tag", sagte Operations-Manager Bastian Schepers dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Paul lag bisher immer richtig

Die Krake, auf deren Speiseplan kleine Krebse und Fische stehen, hatte für seinen Blick in die Zukunft zwei Futterbehälter mit Miesmuscheln zur Auswahl. Jeder Behälter war mit der Flagge einer Mannschaft versehen und enthielt je eine Lieblings-Mahlzeit. Paul hatte zuvor viermal auf einen deutschen Sieg getippt - und immer richtig gelegen. Auch die beiden Niederlagen gegen Serbien und Spanien (beide 0:1) sagte der Tintenfisch vorher - letzterer Tipp hatte im Internet für wütende Reaktionen gesorgt.

In Spanien sorgte der Meeresbewohner dagegen am Freitag für helle Begeisterung. Neben dem deutschen Nachrichtensender N24 fing auch das spanische Fernsehen RTVE die Wahl von Paul ein. Der spanische Ministerpräsident Jose Luis Zapatero hatte sich nach den Drohungen gegen die Krake in deutschen Internetforen schon "Sorgen" gemacht. Paul hatte die Halbfinale-Niederlage der DFB-Auswahl gegen Spanien richtig getippt, Zapatero sagte daraufhin: "Ich glaube, ich werde ihm ein Leibwächterteam schicken."

Paul in Spanien ein Medien-Star