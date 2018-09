Pretoria (SID) - Teammanager Oliver Bierhoff hat zum Abschluss der Weltmeisterschaft in Südafrika noch einmal ausdrücklich den Wert der Nationalmannschaft für Deutschland herausgestellt. "Diese junge Mannschaft hat Deutschland sehr gut vertreten. Es ist gelungen, ein neues Bild von Deutschland zu schaffen, sportlich, aber auch gesellschaftlich", sagte Bierhoff vor dem Spiel um Platz drei am Samstag (20.30 Uhr/ARD und Sky live) in Port Elizabeth gegen Uruguay.

Die DFB-Auswahl habe attraktiven Fußball geboten und sich dadurch international "viel Respekt" verschafft, führte Bierhoff aus. Vor allem aber habe die Mannschaft "ein neues Bild von Deutschland gezeigt. Junge Menschen aus verschiedenen Kulturen, mit unterschiedlicher Herkunft oder unterschiedlichem Glauben haben eine echte Einheit gebildet. Sie haben sich als optimale Botschafter präsentiert."

"Marke Nationalmannschaft" begeistert

Zudem sei es bei dieser WM trotz der großen Entfernung von knapp 10.000km nach Deutschland gelungen, "wieder eine echte Identifikation mit den Fans zu schaffen". Dies hätten nicht nur die vielen Feiern beim Public Viewing oder die hohen Einschaltquoten gezeigt. An der "Marke Nationalmannschaft" wäre auch darüber hinaus das Interesse "sehr groß" gewesen.

So haben laut Bierhoff in den vergangenen Wochen 2,5 Millionen Anhänger die Videos auf dfb.tv verfolgt. Ausrüster adidas hätte 1,2 Millionen Trikots abgesetzt. Zudem wären 80.000 "Apps" abgerufen worden und auch die Zahl der Follower bei der Internet-Plattform Twitter sei stetig gestiegen.

Für Bierhoff, der sich am Freitag ausdrücklich bei den Südafrikanern für die "tolle Organisation und Gastfreundlichkeit" war deshalb "die Mannschaft der große Gewinner" dieser WM. Einen einzelnen Spieler wollte er nicht in den Vordergrund rücken - dafür aber Bundestrainer Joachim Löw: "Er hat als Trainer Standfestigkeit gezeigt und eine Linie bewiesen. Es hat alles gepasst. Das war eine Meisterleistung auch von Hansi (Flick, d.Red.) und Andi (Köpke, d.Red.)."