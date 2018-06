Gstaad (SID) - Die Ex-Europameisterinnen Sara Goller/Laura Ludwig haben beim mit 600.000 Dollar dotierten Grand-Slam-Turnier der Beachvolleyballer in Gstaad das Halbfinale erreicht. Die Berlinerinnen setzten sich in einem rein deutschen Viertelfinale gegen die deutschen Meisterinnen Katrin Holtwick/Ilka Semmler aus Aachen mit 2:0 (21:19, 21:18) durch. Goller/Ludwig, die damit bereits 18.400 Dollar sicher haben, treffen am Samstag (11.00 Uhr) in der Runde der letzten vier auf die Chinesinnen Xue/Zhang Xi.

Im Männer-Hauptfeld haben die WM-Vierten David Klemperer/Eric Koreng von der verletzungsbedingten Absage ihrer schweizerischen Gegner Heyer/Heuscher profitiert. Trotz zweier Niederlagen in den ersten beiden Gruppenspielen schaffte das Duo aus Essen, das in der vergangenen Woche den Grand Slam in Stavanger gewonnen hatte, über die erste K.o.-Runde noch den Einzug ins Achtelfinale. Entscheidend war der 2:0 (21:13, 23:21)-Sieg am Freitagabend gegen die Schweizer Laciga/Bellaguarda.

Jonathan Erdmann/Kay Matysik verpassten dagegen den Einzug in die Runde der letzten 16 über den Umweg. Sie unterlagen den Brasilianern Harley/Pedro 0:2 (19:21, 18:21). Die Weltmeister Julius Brink und Jonas Reckermann fehlen derzeit wegen Knieverletzungen.