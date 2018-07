Inhalt Seite 1 — Schalke blamiert sich, VfB holt Remis Seite 2 Auf einer Seite lesen

Braunschweig (SID) - Blamage in Braunschweig, Schützenfest in Grone: Während der deutsche Vizemeister Schalke 04 das vierte Testspiel zur Vorbereitung auf die am 20. August beginnende Bundesliga-Saison beim Drittligisten Eintracht Braunschweig 1:2 (0:1) verlor, spazierte Hannover 96 beim FC Grone zu einem 14:0 (6:0)-Kantersieg.

Der VfB Stuttgart und der Schweizer Erstligist Grasshopper Zürich trennten sich 2:2 (1:0), Aufsteiger FC St. Pauli spielte beim dänischen Erstligisten Sönderiyske 1:1 (1:0) und der 1. FC Kaiserslautern gab sich beim Südwest-Oberligisten SC Hauenstein beim 6:1 (3:0) keine Blöße.

Schlaudraff trifft fünfmal bei Schützenfest

13.000 Zuschauer in Braunschweig sahen in der 10. Minute die Führung für die Hausherren. Der Schweizer U21-Nationalspieler Mario Gavranovic traf in der 64. Minute zum Ausgleich, ehe Oliver Kragel in der 81. Minute den am Ende etwas glücklichen Siegtreffer für den deutschen Meister von 1967 erzielte. Schalke-Trainer Felix Magath hatte zahlreiche Profis aufgeboten, darunter Neuzugang Christoph Metzelder, der mit Benedikt Höwedes in der Innenverteidigung zum Einsatz kam.

Hannover 96 kam beim zweiten Testspiel zu einem Schützenfest. Beim Bezirksoberligisten FC Grone gewannen die Niedersachsen 14:0 (6:0). Jan Schlaudraff war vor 1700 Zuschauern fünfmal erfolgreich, Mikael Forssell dreimal. Mike Hanke steuerte vier Tore zum Kantersieg bei. Ebenfalls in die Torschützenliste eintragen konnten sich die Neuzugänge Moritz Stoppelkamp und Lars Stindl.

Im Rahmen seines Trainingslagers in Donaueschingen kam der VfB Stuttgart gegen den Schweizer Erstligisten Grasshopper Zürich zu einem 2:2 (1:0). Vor 2300 Zuschauern in Tiengen trafen Pawel Pogrebnjak und Daniel Didavi für das Team von Trainer Christian Gross, der mit dem Züricher Traditionsverein 1995 und 1996 Meister wurde. Der Rekordmeister wird heute vom ehemaligen Bundesliga-Profi Ciriaco Sforza trainiert.

Lautern treffsicher, St. Pauli mit Remis