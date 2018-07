Erfurt (SID) - Mit einer Topzeit über 1500m ist Eisschnelllauf-Olympiasieger Mark Tuitert in Erfurt in die neue Saison gestartet. Bei der Neuauflage des Sommer-Rennens "Cool Runnings" in der Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle siegte der Niederländer in 1:47,89 Minuten. Landsmann Jan Smeekens war in 35,59 Sekunden über 500m der Schnellste. Über 3000m siegte der EM-Dritte Alexis Contin (Frankreich) in 3:47,85 Minuten.

Von den deutschen Eisschnellläufern hinterließ der Erfurter Olympiastarter Patrick Beckert den besten Eindruck. Er gewann die 5000m in 6:36,36 Minuten. Team-Olympiasiegerin Stephanie Beckert (Erfurt) und die 500-m-Olympiazweite Jenny Wolf (Berlin) verzichteten auf einen frühen Saisonstart.