White Sulphur Springs (SID) - Golfprofi Alex Cejka wird immer mehr zum Kurzarbeiter. Bei vier Turnieren war der Münchner im Juli am Start, dreimal musste er vorzeitig die Koffer packen. Nach der verpassten Qualifikation in Newtown Square und zuletzt in Toronto scheiterte Cejka jetzt auch beim US-Turnier in White Sulphur Springs/West Virginia am Cut.

Nach der miserablen 77 zum Auftakt konnte auch eine 69er-Runde das Aus nicht mehr verhindern. Mit insgesamt 146 Schlägen verpasste Cejka auf dem Par-70-Kurs den Cut um gleich acht Schläge. Damit lag der 141. der Weltrangliste zur Halbzeit 20 Schläge hinter dem Führenden Jeff Overton zurück.

Overton in Führung

Der Amerikaner behauptete auch nach dem dritten Tag souverän die Führung. Overton lag vor dem Finale mit insgesamt 192 Schlägen (64+62+66) drei Schläge vor Landsmann D.A. Points (68+66+61). Zwei weitere Schläge zurück belegte Boo Weekley (USA/67+63+67) Position drei.

Einziger Lichtblick für Cejka im Monat Juli war die Teilnahme am Turnier in Reno/Nevada. Dort durfte der 39-Jährige alle vier Runden spielen und belegte einen ausgezeichneten fünften Platz.