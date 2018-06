Berlin (SID) - Nach dem verpassten 10.000-m-Start bei der EM in Barcelona siegte Irina Mikitenko in 32:58 Minuten bei der 19. City-Nacht in Berlin. Die zweimalige Siegerin der World Marathon Majors lag dabei klar vor der Britin Gemma Steel (33:59). Musa Roba-Kunkal (ebenfalls TV Wattenscheid) war unter insgesamt 9450 Teilnehmern der Schnellste in 29:09 Minuten vor Kenias 15-km-Weltrekordler Felix Limo (29:21).