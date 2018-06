Budapest (SID) - Erst chancenlos, dann zweimal in zwei Tagen auf dem Podium: Christian Vietoris hat in der Formel-1-Nachwuchsserie GP2 auch das zweite Rennen von Budapest als Zweiter beendet. Der 21-Jährige aus Gönnersdorf in der Eifel musste sich nur dem italienischen Überraschungssieger Giacomo Ricci geschlagen geben. Der Gesamtführende Pastor Maldonado (Venezuela) schied nach dem Sieg am Samstag ebenso aus wie sein ärgster Verfolger Sergio Perez (Mexiko).

Vietoris verbesserte sich durch die 16 Punkte von Ungarn im Gesamtklassement vom 17. auf den neunten Platz. Zuvor hatte er bei zwölf Starts nur fünf Zähler eingefahren. Bestes Ergebnis bis dahin war ein sechster Platz in Silverstone. 2009 hatte Nico Hülkenberg (Emmerich) den Titel gewonnen und den Sprung in die Formel 1 geschafft.