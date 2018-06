Inhalt Seite 1 — Hockey-Herren starten mit zwei Siegen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mönchengladbach (SID) - Mit einer gelungenen EM-Revanche gegen England und einem Arbeitssieg gegen Neuseeland sind Deutschlands Hockey-Herren erfolgreich in die 32. Champions Trophy in Mönchengladbach gestartet. Vor allem mit dem 4:2 (4:0)-Auftaktsieg gegen Europameister England am Samstag hatte der Olympiasieger seine Ambitionen auf den Titel an der Stätte des WM-Triumphes von 2006 untermauert. Gegen die "Kiwis", die am Samstag von Weltmeister und Titelverteidiger Australien 9:1 (5:1) überrollt worden waren, tat sich das Team von Bundestrainer Markus Weise dann beim 5:2 (2:0) etwas schwerer.

Schon mit der zweiten Halbzeit gegen England war Weise nicht mehr zufrieden gewesen, nachdem sein Team davor wie die Feuerwehr losgelegt hatte. Oskar Deecke (5.) sowie Jan-Marco Montag (28.), Martin Häner (32.) und Benjamin Weß (35.) jeweils nach Strafecken schossen eine 4:0-Pausenführung heraus. Für die Briten war nach dem Seitenwechsel Ashley Jackson (45. und 66.) zweimal erfolgreich.

"Das waren zwei verschiedene Mannschaften und fast zwei verschiedene Spiele", sagte Weise, der mit dieser Champions Trophy schon die heiße Phase der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2012 in London eingeläutet hat: "Die zweite Halbzeit war nicht in Ordnung."

Deutschland erneut ohne Zeller

Gegen die "Kiwis" gab es in der ersten Halbzeit Anlaufschwierigkeiten, bis Christoph Menke die fünfte Strafecke zur Führung nutzte (19.) und Florian Woesch auf 2:0 erhöhte (23.). Nach dem Seitenwechsel gelang Max Wilson der Anschlusstreffer (46.). Die Gastgeber konterten allerdings schon zwei Minuten später durch Martin Häner, dessen Schuss nach einer Strafecke allerdings etwas glücklich ins Tor abgefälscht wurde. Florian Fuchs erhöhte nach einem Konter mit einem Rückhandschuss auf 4:1 (53.). Nach dem zweiten Tor der Neuseeländer durch Simon Child (65.) setzte Moritz Fürste den Schlusspunkt (68.). "Wir wussten, dass es kein einfaches Spiel würde, weil die Neuseeländer nach der hohen Niederlage gegen Australien anders in die Partie gehen würden", sagte Woesch.

Nicht dabei war in beiden Spielen Olympiasieger Christopher Zeller, der nach seinem studien-bedingten Verzicht auf die WM im März in Indien eigentlich zurückkehren wollte. Eine Muskelverhärtung ließ den Einsatz des Torjägers aber vorerst platzen. "Ich habe nach dem Aufwärmen entschieden, lieber zu pausieren. Es war eine Vorsichtsmaßnahme", sagte Zeller, der auch am Sonntag noch geschont wurde.

