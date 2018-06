Barcelona (SID) - Mahiedine Mekhissi-Benabbad gewann am letzten Tag der Leichtathletik-EM in Barcelona Frankreichs achtes Gold. In 8:07,87 Minuten gewann er die 3000m Hindernis. Den Doppelsieg für sein Land sicherte der favorisierte Bouabdellah Tahri in 8:09,28. Bronze ging in 8:19,15 Minuten an den Spanier Jose Luis Blanco. Auf den siebten Platz lief der deutsche Meister Steffen Uliczyka (Kronshagen/Kiel) in der persönlichen Bestzeit von 8:25,39 Minuten.