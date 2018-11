Inhalt Seite 1 — Raul krönt Traum-Debüt mit Doppelpack gegen Bayern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gelsenkirchen (SID) - Ein überragender Raul hat Schalke 04 gleich an seinem Debüt-Wochenende zum ersten Erfolg geschossen. Der Neuzugang von Real Madrid erzielte beim 3:1 (2:1)-Sieg der Königsblauen im Finale des Liga-total-Cups gegen den deutschen Meister Bayern München einen Doppelpack und bescherte den Knappen nahezu im Alleingang den Sieg beim Blitzturnier im eigenen Stadion. Platz drei holte sich Titelverteidiger Hamburger SV durch ein 3:0 (1:0) gegen den 1. FC Köln.

"Für mich ist Spielpraxis sehr wichtig, denn ich bin erst seit einer Woche wieder im Training. Zwei Treffer gegen einen Gegner wie Bayern München sind natürlich genial", sagte der umjubelte Raul nach Turnierschluss.

Van Gaal lobt Raul

Schalkes neuer Superstar erhielt auch Lob vom Gegner. "Unser Freund Raul war wieder großartig", sagte Bayern-Trainer Louis van Gaal, der das Madrider Urgestein noch bestens aus seiner Zeit als Coach des FC Barcelona kennt. Schalkes Trainer Felix Magath freute sich derweil über die "Torjäger-Nase" seines Matchwinners, kündigte dem Angreifer aber noch viel Arbeit "im konditionellen Bereich" an: "In der Bundesliga und der Champions League sind die Anforderungen schließlich höher als in der Vorbereitung."

Vor 38.236 begeisterten Fans in der Arena lief Raul wie schon tags zuvor im Halbfinale gegen den HSV (2:1) zu großer Form auf. Zwar kam der erst am Mittwoch verpflichtete 33-Jährige zunächst nicht richtig ins Spiel, dann aber platzte beim Weltstar der Knoten: Nach einem Pfostenschuss von Edu bewies Raul seinen Torriecher und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (25.).

Kurz nach dem Seitenwechsel ließ der Spanier, der nach 228 Toren in 550 Ligaspielen bei Real Madrid Legendenstatus besitzt, dann einen Geniestreich folgen: Am Strafraumrand behauptete die neue Nummer sieben der Königsblauen gegen drei Bayern den Ball und lupfte die Kugel über Münchens Torwart Rouven Sattelmaier hinweg ins Netz (34.).

Bayern mit Not-Elf