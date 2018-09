Barcelona (SID) - Die gebürtige Äthiopierin Elvan Abeylegesse hat über 5000m das EM-Double auf der Langstrecke verpasst. Fünf Tage nach ihrem 10.000-m-Sieg musste sie sich in 14:54,44 Minuten ihrer Landsfrau Alemitu Bekele geschlagen geben, die in 14:52,20 Minuten das dritte EM-Gold für die Türkei holte. Bronze ging in 14:54,71 Minuten an die Portugiesin Sara Moreira. Sabrina Mockenhaupt (Köln) hatte nach ihrem sechsten Platz über 10.000m auf einen zweiten EM-Start verzichtet.