Barcelona (SID) - Nuria Fernandez hat am Schlusstag der Leichtathletik-EM in Barcelona in 4:00,20 Minuten über 1500m das zweite Gold für Spanien gewonnen. Silber ging in 4:01,17 an die Französin Hind Dehiba, Bronze gewann in 4:01,30 die Spanierin Natalia Rodriguez. Eine deutsche Läuferin war nicht am Start.