Barcelona (SID) - Die deutsche 4x400-m-Staffel der Frauen hat im vorletzten Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaft in Barcelona Silber gewonnen. Janin Lindenberg (Magdeburg), Esther Cremer (Wattenscheid), Fabienne Kohlmann (Karlstadt) und Claudia Hoffmann (Potsdam) wurden in 3:24,07 Zweite hinter Russland, das in 3:21,26 gestoppt wurde. Bronze holte Großbritannien in 3:24,32.