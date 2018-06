Barcelona (SID) - In der letzten Entscheidung der Leichtathletik-EM von Barcelona lief die deutsche 4x400-m-Staffel nur um fünf Hundertstelsekunden an Bronze vorbei. Kamghe Gaba (Frankfurt), Bastian Swillims (Wattenscheid), Eric Krüger (Magdeburg) und Thomas Schneider (Potsdam) wurden in 3:02,65 Minuten nur knapp geschlagen Vierte. Gold holte Russland in 3:02,14 Minuten vor Großbritannien in 3:02,25 und Belgien mit Einzel-Europameister Kevin Borlee in 3:02,60.