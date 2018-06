Köln (SID) - Bei der Schwimm-EM in Budapest werden heute insgesamt fünf Goldmedaillen vergeben. Zudem steht die Entscheidung vom 1-Meter-Brett der Frauen auf dem Programm.

In München geht heute die WM der Sportschützen zu Ende. In der Skeet-Entscheidung hat Ralf Buchheim bei Halbzeit mit 73 von 75 möglichen Treffern noch Chancen auf Edelmetall.

Frauen-Pokalsieger FCR 2001 Duisburg will heute den Sprung in die Fußball-Champions-League schaffen. Die Mannschaft trifft beim Qualifikationsturnier in Nordirland im dritten Spiel auf Glasgow City FC. Die ersten beiden Spiele wurden gewonnen.