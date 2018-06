Berlin (SID) - Jonathan Erdmann hat seine Teilnahme an den Europameisterschaften in Berlin einen Tag vor Beginn der Veranstaltung abgesagt. "Ich hatte am Montag ein MRT, und da wurde ein Problem mit der Bandscheibe festgestellt. Meine Saison ist dadurch beendet", sagte der Lokalmatador. Sein etatmäßiger Partner Kay Matysik startet bei der EM mit dem Wuppertaler Alexander Walkenhorst.