Stuttgart (SID) - Der derzeit vereinslose Ex-Nationalkeeper Timo Hildebrand sieht zwei Wochen vor Saisonbeginn keine Chancen mehr auf ein Engagement in der Bundesliga. "Die Kader der Bundesligavereine sind besetzt, das wird nichts mehr", sagte der 31-Jährige, dessen Vertrag beim Bundesligisten 1899 Hoffenheim im Sommer nicht mehr verlängert worden war, mehreren Medien.

So steht Hildebrand erstmals in seiner Karriere unmittelbar vor dem Start in eine neue Spielzeit ohne Verein da. Die Spekulationen über eine Rückkehr zum VfB Stuttgart verliefen in den vergangenen Wochen im Sande. Auch ein Wechsel zu Celtic Glasgow hatte sich nach kurzen Verhandlungen zuletzt zerschlagen. Im Gespräch soll angeblich noch ein Transfer zum russischen Meister Rubin Kasan sein.

Hildebrand: "Irgendwas wird sich ergeben"

"Es gibt Kontakte, aber nichts Konkretes. Ich bin ja das erste Mal in so einer Situation, aber ich bin optimistisch - irgendwas wird sich ergeben", sagte Hildebrand, der einen erneuten Wechsel ins Ausland nach dem Fiasko beim spanischen Erstligisten FC Valencia vor drei Jahren ursprünglich ausgeschlossen hatte: "Sportlich gesehen war es heute, mit ein bisschen Abstand betrachtet, ein Fehler, dorthin zu gehen."

Mit Turneinheiten in der Halle und auf dem Platz mit den Stuttgarter Kickers will Hildebrand nun zumindest seine Form halten, um jederzeit für einen neuen Klub bereit zu sein. "Es war dringend mal wieder an der Zeit, in einem Tor zu stehen und Schüsse zu halten", sagte Hildebrand.