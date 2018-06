Burghausen (SID) - Bundesligist VfB Stuttgart ist in einem Testspiel beim Zweitligisten FC Augsburg nicht über ein 0:0 hinausgekommen. In der Mannschaft von Trainer Christian Gross gab Neuzugang Johan Audel sein Debüt. Der 26 Jahre alte Stürmer vom FC Valenciennes hatte erst am Montag einen Vier-Jahres-Vertrag beim Europa-League-Teilnehmer unterschrieben.

Derweil hat VfB-Sportdirektor Fredi Bobic das Interesse an einer Verpflichtung des slowakischen Nationalspielers Vladimir Weiss von Manchester City untermauert. "Aber da sind auch noch zehn andere Vereine dran", sagte Bobic in Sport1.

SC Freiburg verliert gegen den FC Basel

Zur Saisoneröffnung hat der SC Freiburg eine Testspielniederlage gegen den Schweizer Meister FC Basel kassiert. Vor 7700 Zuschauern unterlag das Team von Trainer Robin Dutt trotz der frühen Führung durch Julian Schuster (19.) noch 1:3 (1:2). David Abraham (24.), Matthias Baron (28.) und ein Eigentor von Oliver Barth (52.) bescherten Basel den Sieg.