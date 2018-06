München (SID) - Das offizielle Abschiedsspiel des FC Bayern München für Franz Beckenbauer am kommenden Freitag hätte beinahe nicht stattgefunden. "Das Spiel war ein bisschen gefährdet", sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge am Mittwoch. Der FC Bayern trifft am Freitag auf Real Madrid (21.00 Uhr/live im ZDF), die Begegnung wäre allerdings um ein Haar an der Gesetzgebung in Deutschland gescheitert.

Der spanische Rekordmeister trägt auf seinem Trikot den Schriftzug des Sportwetten-Anbieters "bwin". Da dies gemäß des deutschen Staatsvertrages für Glücksspiel verboten ist, erhielt Real Madrid eine Nachricht vom Münchner Kreisverwaltungsreferat: Werbung weg, oder Strafe. Die Spanier und deren Sponsor hätten zum Glück Entgegenkommen gezeigt, sagte Rummenigge, betonte aber: "So etwas wirft einen Schatten auf unsere bayerische Gastfreundschaft."

Mit dem Spiel am Freitag soll Franz Beckenbauer nach seinem Rücktritt als Präsident im vergangenen November nun offiziell vom FC Bayern verabschiedet werden. Bei seinem Abschied als Spieler 1977 zu Cosmos New York war dem heutigen Ehrenpräsidenten diese Ehre versagt geblieben. Ein solches Spiel sei "überfällig", betonte Rummenigge. Die Begegnung ist mit über 69.000 Zuschauern ausverkauft, ein Teil des Erlöses fließt in Beckenbauers Stiftung.

Real Madrid hat angekündigt, in München in der bestmöglichen Besetzung anzutreten. Es kommt außerdem zweieinhalb Monate nach dem Endspiel in der Champions League zwischen dem FC Bayern und Inter Mailand (0:2) zum Wiedersehen zwischen Münchens Trainer Louis van Gaal und dessen einstigem Assistenten Jose Mourinho, der nun Real trainiert und kürzlich den deutschen Nationalspieler Sami Khedira verpflichtete.

Für die Münchner ist das Spiel auch ein Härtetest vor ihrem ersten Auftritt im DFB-Pokal. Am Montag trifft der Titelverteidiger auf die Amateure von Germania Waldeck.