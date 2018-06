Kopenhagen (SID) - Bayer Leverkusens Boss Wolfgang Holzhäuser hat die Führung der deutschen Nationalmannschaft wegen der offenen Kapitäns-Frage und dem Umgang mit Michael Ballack scharf kritisiert. "Ich finde es unerträglich wie die Entscheidungsträger des DFB um den heißen Brei herumreden", sagte Holzhäuser dem Sport-Informations-Dienst (SID) und fügte an: "Ich mache mir schon Gedanken darüber, dass ein Leistungsträger wie Ballack, der unverschuldet in so eine Situation geraten ist, so behandelt wird."

Zuvor hatte Oliver Bierhoff erklärt, dass er unabhängig vom Ausgang in der Kapitäns-Frage fest an eine Zukunft von Ballack in der deutschen Nationalmannschaft glaube. "Aus den Aussagen von Michael spüre ich, dass er weiter große Lust auf die Nationalelf hat. Er steht unmittelbar vor seinem 100. Länderspiel und will sicherlich noch eine starke EM spielen. Ich glaube, das wird er nicht davon abhängig machen, ob er Kapitän bleibt", sagte der Nationalmannschaftsmanager der Bild-Zeitung vor dem ersten Länderspiel des WM-Dritten in dieser Saison am Mittwoch in Kopenhagen gegen Dänemark.

Bundestrainer Joachim Löw will erst vor den beiden EM-Qualifikationsspielen der DFB-Auswahl im September in Belgien (3.) und gegen Aserbaidschan (7.) entscheiden, wer künftig die Spielführerrolle ausfüllt. WM-Kapitän Philipp Lahm und der etatmäßige Spielführer Ballack, der in Südafrika verletzungsbedingt fehlte, haben beide dieses Amt für sich reklamiert. "Manchmal ist es sogar gut, dieses Amt nicht zu haben, um sich ganz auf die eigene Leistung konzentrieren zu können, frei von ständigen Diskussionen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung als Kapitän", sagte Bierhoff.

Ballack und Lahm zählten in Dänemark nicht zum deutschen Aufgebot.