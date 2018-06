Tallinn (SID) - Estland hat zum Auftakt der Qualifikation zur EM-Endrunde 2012 in Polen und der Ukraine eine Blamage knapp verhindert. Die Esten besiegten in Tallinn Außenseiter Färöer durch einen Doppelpack von Kaimar Saag in der Schlussminute mit 2:1 (0:1). Johan Edmundsson hatte die Gäste in der 28. Minute in Führung gebracht. Neben Estland und den Färöer spielen Ex-Weltmeister Italien, Serbien, Nordirland und Slowenien in der Gruppe C.