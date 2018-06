Kopenhagen (SID) - Der zweite Anzug der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat sich beim ersten Saisonauftritt wacker geschlagen, aber einen Sieg leichtfertig verspielt. Ohne 16 WM-Fahrer und ohne den rekonvaleszenten Kapitän Michael Ballack kam das B-Team von Bundestrainer Joachim Löw in Dänemark trotz einer 2:0-Führung nur zu einem 2:2 (1:0), hinterließ dabei aber einen ordentlichen Eindruck.

32 Tage nach dem Spiel um den dritten Platz bei der WM in Südafrika gegen Uruguay (3:2) erzielten in Kopenhagen Mario Gomez in der 19. Minute sowie der kurz zuvor eingewechselte Patrick Helmes (73.) die Treffer für das deutsche Rumpfteam. Den Anschlusstreffer erzielte praktisch im Gegenzug (74.) in seinem 100. Länderspiel für Dänemark Dennis Rommedahl. Für den Ausgleich sorgte in der 87. Minute Mads Junker nach einem schweren Fehler von Torhüter Tim Wiese, der über weite Strecken aber der große Rückhalt der Mannschaft war.

"Ich habe gute Ansätze gesehen. Daher bin ich zufrieden. Es war viel Unterhaltung im Spiel, die Mannschaft war gut organisiert und hatte einige Chancen", sagte Löw.

Seine Spieler ärgerten sich über den vergebenen Sieg. "Nach einer 2:0-Führung dürfen wir das Spiel nicht mehr hergeben. Aber diese Mannschaft wird so wohl nie wieder zusammenspielen", sagte Torschütze Gomez. Wiese fügte an: "Beim zweiten Tor war ich nicht sicher, ob ich den Ball in die Hand nehmen soll. Das war ein blödes Ding."

Wenig Erkenntnisse für Löw

Vor 19.071 Zuschauern im nur halb gefüllten Parken Stadion konnte Joachim Löw rund drei Wochen vor dem Start in die EM-Qualifikation mit dem Doppelpack in Belgien und gegen Aserbaidschan Anfang September aber nur wenige Erkenntnisse sammeln. Das bunt zusammengewürfelte DFB-Team tat sich vor allem in der Anfangsphase gegen den Europameister von 1992 äußerst schwer. Erst nach dem Führungstreffer durch den ansonsten schwachen WM-Edelreservisten Gomez, der nach guter Vorarbeit von Ersatz-Kapitän Thomas Hitzlsperger seinen 13. Treffer im 39. Ländersspiel erzielte, wurde es etwas besser.

Zuvor hatte die DFB-Auswahl aber viel Glück, dass sie gegen die zeitweise klar überlegenen Gastgeber nicht in Rückstand geraten war. Die ebenfalls ersatzgeschwächten Dänen, bei denen in dem Wolfsburger Neuzugang Simon Kjaer nur ein Bundesligalegionär im Einsatz war, dominierten vom Start weg das Geschehen und hatten im 25. Duell gegen Deutschland ihre erste gute Möglichkeit in der 7. Minute durch Kapitän Daniel Agger. Dessen Kopfball aus kurzer Distanz war aber zu unplatziert. Nur zwei Minuten später verpasste Christian Eriksen mit einem Freistoß aus 18 Metern nur knapp das Ziel.