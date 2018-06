Inhalt Seite 1 — Frankreich verliert - England schwach Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln (SID) - Steven Gerrard hat England und seinen Trainer Fabio Capello zum Saisonstart vor einer neuen Pleite bewahrt, die Frankreich nicht erspart blieb. Liverpools Gerrard drehte im Länderspiel vor 72.000 Zuschauern im Wembleystadion gegen den krassen Außenseiter Ungarn mit zwei Treffern in der 69. und 72. Minute einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1 (0:0)-Sieg. Die Gäste waren in der 62. Minute durch ein Eigentor von Phil Jagielka in Führung gegangen.

Für Frankreich setzte es nach der desaströsen WM in Südafrika nach drei Spielen ohne Sieg und diversen Skandalen beim Neubeginn den nächsten Nackenschlag. Der neue Trainer Laurent Blanc setzte 13 Neulinge ein, musste aber am Ende eine 1:2 (0:0)-Niederlage in Norwegen hinnehmen. Dabei war die Equipe Tricolore durch Hatem Ben Arfa (48.) in Führung gegangen. Doch Erik Huseklepp (51. und 71.) sorgte in Oslo doch noch für einen Erfolg der Gastgeber.

Argentinien gewinnt gegen Irland

Im ersten Länderspiel nach der Ära von Trainer Diego Maradona feierte Argentinien einen Sieg. Die Südamerikaner, die bei der WM im Viertelfinale an Deutschland gescheitert waren, gewannen unter der Leitung von Interimscoach Sergio Batista in Dublin gegen Gastgeber Irland 1:0 (1:0). Den Treffer für den zweimaligen Weltmeister um Superstar Lionel Messi erzielte Angel di Maria in der 20. Minute.

Die Iren mussten auf ihren Coach Giovanni Trapattoni verzichten. Der 71-jährige Italiener musste sich am selben Tag wegen eines Narbengewebes und daraus resultierenden Magenschmerzen einer Operation unterziehen, die erfolgreich verlief.

B-Team der Niederlande mit Remis

Ein B-Team von Vize-Weltmeister Niederlande zog sich in der Ukraine gut aus der Affäre. Die Niederlande erkämpften sich in der Ukraine ein 1:1 (0:0). Bondscoach Bert van Marwijk hatte für das Spiel in Donezk mit Torhüter Michel Vorm nur einen Spieler aus seinem WM-Aufgebot berufen. Trotzdem gingen die Gäste durch Jeremain Lens in Führung (72.), zwei Minuten später glich Alexander Alijew für die Gastgeber aus. Insgesamt gaben sieben Akteure ihr Länderspiel-Debüt bei den Gästen.