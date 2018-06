Hamburg (SID) - Der Milram-Radrennstall tritt mit dem besten Aufgebot zu seinem letzten ProTour-Rennen in Deutschland an. Angeführt von Sprinter Gerald Ciolek, Linus Gerdemann, Fabian Wegmann und dem deutschen Meister Christian Knees will sich die Equipe bei den Cyclassics in Hamburg am Sonntag mit einer ordentlichen Leistung verabschieden.

"Die Cyclassics sind das einzige ProTour-Rennen in Deutschland, da wollen wir uns natürlich besonders in Szene setzen", sagte Ralf Grabsch, Sportlicher Leiter des Teams. Im vergangenen Jahr war Ciolek beim Sieg des Amerikaners Tyler Farrar (Garmin) nach 216km auf Platz drei gesprintet.