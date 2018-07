Leverkusen (SID) - Mit Torhüter Rene Adler, aber wohl noch ohne Rückkehrer Michael Ballack wird Bundesligist Bayer Leverkusen am am Samstag in die Hauptrunde des DFB-Pokals beim FK Pirmasens (15.30 Uhr/live bei Sky) gehen. Adler hat seine Probleme an der Patellasehne überwunden. "Rene hat gestern voll trainiert und hatte keine Probleme. Ich gehe davon aus, dass er spielt", sagte Trainer Jupp Heynckes am Donnerstag.

Ballack, der am Mittwoch seine erste komplette Einheit mit der Mannschaft absolviert hat, wird in Pirmasens wegen seines Trainingsrückstandes aller Voraussicht nach nicht zum Einsatz kommen. Heynckes wollte sich allerdings nicht endgültig festlegen, ob Ballack spielen wird.

Im Spiel beim Oberligisten definitiv nicht dabei ist Simon Rolfes. Der Kapitän befindet sich weiterhin im Aufbautrauining und wird im ersten Pflichtspiel der neuen Saison geschont.

Zumindest im Aufgebot stehen wird Tranquillo Barnetta. Der Schweizer Nationalspieler, der auf einen Einsatz im Länderspiel gegen Österreich am Mittwoch (1:0) verzichten musste, hat nach einer Zehenprellung weiterhin Schmerzen. "Er hat noch Probleme, aber gute Karten, im Kader zu sein", so Heynckes.