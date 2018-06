Inhalt Seite 1 — Silber für Wasserspringer-Duo Hausding/Feck Seite 2 Auf einer Seite lesen

Budapest (SID) - Patrick Hausding und Stephan Feck nahmen sich nach ihrem Sprung zu EM-Silber in die Arme und klopften sich gegenseitig auf die Schulter. Für Allrounder Hausding war der zweite Platz im Synchronspringen vom 3-m-Brett das zweite Silber in Budapest. Feck sicherte sich in seinem einzigen Wettkampf auf der Margareteninsel seine erste internationale Medaille.

"Für mich ist eine Medaille in jedem Wettkampf das Ziel. Und ich habe ja noch ein paar Chancen. Deshalb freue ich mich vor allem für Stephan", sagte der Berliner Hausding, der in Ungarn in allen fünf Wettkämpfen antritt.

Sein Partner Feck war hin- und hergerissen: "Ein Wettkampf und dann Silber, das kann sich eigentlich sehen lassen. Aber ich ärgere mich auch ein bisschen, weil ich den dritten Sprung verbockt habe", sagte der Leipziger: "Sonst wäre der Titel möglich gewesen."

Patzer von Feck kostet Gold

Nach zwei Sprüngen hatten Hausding und Feck auf Goldkurs gelegen. Doch nach dem Patzer von Feck fehlten am Ende mit 427,95 Punkten 3,72 Zähler auf das ukrainische Duo mit 1-m-Brett-Sieger Ilja Kwascha und Olexi Prigorow. Bronze ging an die russischen Altmeister Dimitri Sautin/Juri Kunakow (410,43).

Nach dem letzten Sprung konnten Hausding/Feck sogar noch kurz auf Gold hoffen, da auch Prigorow Schwächen zeigte. Nach der Entscheidung der Punktrichter war aber klar: Der Vorsprung der Ukrainer reichte. "Das geht in Ordnung. Ich denke nicht, dass wir benachteiligt wurden", sagte Hausding und gab sich als fairer Zweiter.

"Guten Wettkampf gezeigt"