Singapur (SID) - Deutschlands Sporthoffnungen der Zukunft erlebten beim ersten Jugend-Olympia in Singapur (14. bis 26. August) einen begeisternden Empfang. Rund 50 Jungen und Mädchen der deutschen Schule des südostasiatischen Inselstaats begrüßten die 70 jungen Talente bei der Ankunft am Donnerstag und Freitag auf dem Flughafen lautstark mit Transparenten und Fahnen.

Zur Fahnenträgerin wurde die Berliner Wasserspringerin Kieu Duong (15) bestimmt. Die Jugend-Europameisterin vom Turm hatte bereits am 24. Juli beim Youth Olympic Day in ihrer Heimatstadt die deutsche Fahne von Basketball-Star Dirk Nowitzki empfangen. "Ich freue mich riesig. Es ist eine große Ehre, die deutsche Fahne tragen zu dürfen. Und dann auch noch beim ersten Jugend-Olympia, das ist der Hammer", sagte Duong.

Am Abend wurden auch die letzten der insgesamt 3600 Teilnehmer aus 205 Nationen zu den Spielen der 14- bis 18-Jährigen erwartet. Ihnen allen sollen nach dem Wunsch des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) während des zweiwöchigen Aufenthaltes in Singapur neben dem sportlichen Erlebnis die Werte Exzellenz, Freundschaft und Respekt vermittelt werden. An 13 Tagen werden in 201 Wettbewerben aller 26 olympischen Sportarten Medaillen vergeben. Deutschland ist in 20 Sportarten vertreten.

"Es herrscht erwartungsfrohe Stimmung im Olympischen Dorf. Auch die Athleten der 204 anderen Nationen sind positiv nervös", sagte Thomas Bach als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und IOC-Vizepräsident vor der Eröffnungsfeier am Samstag.

Ulf Tippelt, Chef de Mission der samt Betreuern insgesamt 108-köpfigen deutschen Mannschaft, sagte nach der Erfahrung des ersten Tages: "Wir haben sehr gute Bedingungen. Nur hinsichtlich des Transportes muss sich noch einiges einspielen. Da gab es doch zu lange Wartezeiten auf dem Weg zum Training."