Oberhausen (SID) - Zweitligist Rot-Weiß Oberhausen muss zum Saisonstart auf Heinrich Schmidtgal verzichten. Wegen einer Muskelverletzung wird der 24-Jährige den "Kleeblättern" weder am Sonntag (14.30 Uhr/live bei Sky) in der Erstrundenpartie des DFB-Pokals bei Victoria Hamburg noch beim Meisterschaftsauftakt am kommenden Freitag bei Bundesliga-Absteiger Hertha BSC Berlin zur Verfügung stehen. "Auf Anraten der Ärzte gehen wir auf Nummer sicher. Ihn schon in Berlin zu bringen, wäre ein zu großes Risiko", sagte RWO-Trainer Hans-Günter Bruns.