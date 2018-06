Stuttgart (SID) - Bundesligist VfB Stuttgart fährt ohne Nationalspieler Serdar Tasci zum DFB-Pokalspiel beim SV Babelsberg 03 (Samstag, 15.30 Uhr/Sky live). Der Abwehrspieler soll nach dem Willen von Trainer Christian Gross in Stuttgart bleiben und dort trainieren.

"Ein paar Trainingseinheiten tun ihm gut", sagte der Schweizer am Freitag. Tasci hatte zuletzt beim 2:2 der DFB-Auswahl am Mittwoch in Dänemark keinen guten Eindruck hinterlassen und den Gegentreffer zum 1:2 verschuldet.

Degen vor Debüt

Fehlen werden Gross beim Drittligisten auch die Abwehrspieler Matthjieu Delpierre und Stefano Celozzi. Auf der rechten Seite der Vierer-Abwehrkette wird dafür der Schweizer Philipp Degen sein Debüt für den VfB geben. Wahrscheinlich ist auch ein Einsatz van Cacau.

Den SV Babelsberg will Gross auf keinen Fall unterschätzen. "Ich habe den Gegner persönlich beobachtet. Sie stehen stabil und spielen Fußball mit Herz", sagte er über die Mannschaft aus Potsdam. Dort hatte der VfB 2006 schon einmal gastiert. Damals gelang in der zweiten DFB-Pokal-Hauptrunde nur mit Mühe ein 4:2.