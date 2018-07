Budapest (SID) - Christian Kubusch hat zum Auftakt des drittletzten Wettkampftages bei der Schwimm-EM in Budapest über 800m Freistil mit deutschem Rekord Silber gewonnen. Der 22 Jahre alte Magdeburger musste sich in 7:49,12 Minuten nur dem Franzosen Sebastien Rouault (7:48,28) geschlagen geben, der seinen zweiten Titel holte. Bronze ging an den Italiener Samuel Pizzetti (7:49,94).

Kubusch blieb eine Zehntelsekunde unter seiner eigenen nationalen Bestmarke. Es war der erste deutsche Einzelrekord nach dem Verbot der Schwimm-Anzüge zu Beginn dieses Jahres.