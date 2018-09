Frankfurt (SID) - Zweitligist FSV Frankfurt hat einen Pflichtspielauftakt nach Maß gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Hans-Jürgen Boysen zog durch einen 2:0 (0:0) gegen den Ligakonkurrenten SC Paderborn in die zweite DFB-Pokal-Runde ein. die Tore für die Hessen erzielten Tufan Tosunoglu (57.) und Sven Müller (83.). Im vergangenen Jahr war der FSV noch in der ersten Runde an Bundesligist Borussia Mönchengladbach gescheitert.

Insgesamt war der Erfolg der Gastgeber verdient. Tosunoglu (43.), Andreas Dahlen (53.) und Müller (62.) hatten beste Gelegenheiten. Die Ostwestfalen kamen unter anderem durch Sören Brandy (41.) und Jorge Mosquera (67.) zu guten Gelegenheiten, zeigten im Abschluss aber insgesamt zuwenig Entschlossenheit.