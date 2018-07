Leverkusen (SID) - Michael Ballack steht vor seinem ersten Einsatz für Bundesligist Bayer Leverkusen. Bayer hat für Sonntag ein Testspiel gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden abgeschlossen, um die Fitness des 33 Jahre alten Rückkehrers zu testen. Das berichtet der Kölner Express (Samstagausgabe). Auf eine Reise zum Pokalspiel am Samstag (15.30 Uhr/live bei Sky) beim FK Pirmasens hat Ballack, der wegen eines Syndesmoserisses im rechten Sprunggelenk die WM-Endrunde in Südafrika verpasst hatte, verzichtet.

Sein Pflichtspiel-Comeback soll der Nationalspieler am Donnerstag in der Europa League gegen Tawrija Simferopol aus der Ukraine feiern. "Es könnte gut sein, dass Michael am Donnerstag eingesetzt wird", sagte Klubboss Wolfgang Holzhäuser.