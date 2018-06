Berlin (SID) - Die Beachvolleyball-Weltmeister Julius Brink und Jonas Reckermann (Köln/Leverkusen) sind bei den Europameisterschaften in Berlin bereits im Achtelfinale gescheitert. Brink/Reckermann unterlagen den Letten Samoilows/Sorokin 0:2 (18:21, 17:21).

Im Viertelfinale verabschiedeten sich auch David Klemperer und Eric Koreng (Hamburg). Die topgesetzten Olympiafünften unterlagen den Letten Plavins/Smedins überraschend deutlich mit 0:2 (13:21, 16:21).

"Wir haben es nicht geschafft, unsere beste Leistung abzurufen. Wir haben den Gegner mit unseren Fehlern ins Spiel gebracht", sagte Reckermann.

Am 20. Juni hatten sich Brink und Reckermann kurioserweise zeitgleich verletzt. Bei der Weltserie in Prag erwischte es Brink am Innenband im linken Knie, Reckermann am Meniskus. "Die Niederlage hatte aber nichts mit den Verletzungen zu tun", erklärte Brink.