Madrid (SID) - Real Madrid hält neben dem Rekord für den teuersten Transfer der Welt jetzt auch noch den für den wohl billigsten: Für 100 Euro wechselte der spanische Mittelfeldspieler Marcos Tebar, meist nur in der Reserve der "Königlichen" am Ball, am Wochenende zum Zweitligisten FC Girona. Da der 24-Jährige, der zweimal im A-Team aufgelaufen war, noch einen laufenden Vertrag besaß, einigten sich beide Seiten auf die bislang wohl niedrigste Ablöse im spanischen Profifußball. Etliche Radio-Sender berichteten über den Schnäppchen-Wechsel. Für den Portugiesen Cristiano Ronaldo hatte Real 2009 rund 94 Millionen Euro an Manchester United gezahlt.